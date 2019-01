Vallecrosia, chiusura del Giubileo parrocchiale: le iniziative nella chiesa di San Rocco

Vallecrosia. Giunge al termine il Giubileo parrocchiale nella chiesa di San Rocco.

Ecco le ultime iniziative in programma: il 16, 17 e 18 gennaio, alle 18, si terrà il Triduo di preparazione e verrà celebrata la santa messa. Mercoledì 16 gennaio il Triduo sarà presieduto dal parroco di Maria Ausiliatrice, don Giovanni Lubinu; il 17 gennaio vi sarà invece don Angelo di Lorenzo, canonico nonché vicario foraneo di Ventimiglia, è stato per diversi anni vicario parrocchiale di San Rocco e per quasi un anno parroco (1990 – 1991). Venerdì 18 gennaio, invece, la messa sarà presieduta dal parroco di Bordighera Alta, il canonico don Luca Salomone.

Sabato 19 gennaio, alle 18, la santa messa sarà celebrata dal vescovo Antonio Suetta. Al termine si terrà un rinfresco nel salone parrocchiale. Domenica 20 gennaio, infine, alle 15.30, in piazza monsignor Palmero vi sarà la benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici.