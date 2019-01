Vallecrosia. Con una comunicazione ricevuta stamani dalle suore, i genitori degli alunni iscritti alla scuola Sant’Anna hanno appreso che non potranno iscrivere i loro figli per il prossimo anno scolastico. Tramonta dunque l’ipotesi di un proseguimento dell’attività didattica presso l’istituto religioso.

L’ordine religioso, pur auspicando che possano andare a buon fine le trattative per la vendita del complesso edilizio alle “Misericordie”, associazione interessata a prendere in mano la gestione della scuola, fa sapere anche che non sarà possibile un affiancamento gestionale dello stesso ente, come invece era stato prospettato in precedenza.

La speranza di continuare ad avere una scuola cattolica non è ancora del tutto persa: domani è infatti atteso l’ultimo incontro, a Firenze, tra una delegazione nazionale delle Misericordie e l’ordine di suore che gestisce la Sant’Anna. Sul tavolo c’è la trattativa per l’acquisto del complesso immobiliare, mantenendo la destinazione scolastica. Il milione e mezzo di euro proposto lo scorso mese di marzo dalle Misericordie, che dovrà anche effettuare i lavori di riqualificazione dello stabile, probabilmente non basterà per l’acquisto del complesso. Sembra infatti che verrà chiesto uno sforzo economico maggiore all’associazione fiorentina.

Se dovesse tramontare anche questa trattativa, allora sarà il caso di rinunciare per sempre alla scuola.