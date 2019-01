Vallecrosia. Stava facendo manovra in una traversa dell’Aurelia nei pressi dell’ospedale, al confine con Bordighera, ma è finito contro un muro, abbattendolo. E’ successo questa mattina. Protagonista un camionista che non si era accorto dell’ostacolo e lo ha centrato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area.