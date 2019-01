Vallecrosia, aperte al Cnos Fap le iscrizioni per diventare operatori ai servizi di promozione e accoglienza turistica

Vallecrosia. Sono aperte le iscrizioni al corso turistico triennale per operatore ai servizi di promozione e accoglienza, presso il centro di formazione professionale Salesiano Cnos Fap.

Il centro, presente all’interno dell’opera Don Bosco, offre un percorso gratuito a tutti i ragazzi che, a conclusione della scuola secondaria di primo grado, vogliono formarsi nel settore turistico-alberghiero ottenendo una qualifica professionale valida in tutta l’Unione europea, per lavorare come receptionist d’hotel, guest relation manager, responsabili di agenzie di viaggi, accompagnatori turistici o hostess e steward di volo.

Il percorso scolastico è arricchito, nel secondo e nel terzo anno, da periodi di tirocinio curricolare e alternanza scuola-lavoro da svolgere negli alberghi e nelle altre strutture ricettive del territorio, attraverso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze maturate in classe.

Il corso, finanziato dalla Regione Liguria e dal Fondo Sociale Europeo, è completamente gratuito per le famiglie, compreso ciò che riguarda il materiale didattico e le divise per il lavoro in hotel.

Per iscriversi è necessario accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e scegliere il Cnos Fap di Vallecrosia, utilizzando il codice meccanografico IMCF00300X. La scadenza per la procedura di iscrizioni online è fissata al 31 gennaio 2019.

La segreteria del centro di formazione, sita a Vallecrosia in via col. Aprosio 433, è aperta dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 17 e il giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 ed è disponibile per informazioni e chiarimenti.