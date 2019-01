Union Riviera Rugby, vittoria in trasferta per l’under 16

Imperia. Union Riviera Rugby stregata per l’Acqui. E la vittoria arride all’inizio del 2019 e dopo la pausa natalizia ad una under 16 guidata da un Giorgio Pallini in vena di esperimenti, peraltro positivi. Di fatto la 16 ha vinto di misura, ma mettendo a segno cinque mete, guadagnando il bonus offensivo e presentandosi con numeri sufficienti, alla ricerca di un gruppo sempre più affiatato.

Un lavoro difficile, perché l’unità di intenti e il piano di gioco può essere sovvertito dall’intraprendenza di giocatori focosi. Per la cronaca le mete nella 16 le mete sono stato segnate da Omar El Akraa , da Leonardo Abbo, da Casian Dau, da Ariele De Meo e infine dal solito Francesco Chiappori, con tre trasformazioni di Ayalis Tornatore. A leggere questi nomi, si evince che il pacchetto di mischia ha fatto il suo. El Akraa ormai è una certezza, Abbo non si scopre adesso, piace ricordare De Meo e Dau, che entrava dalla panchina.

Per una volta non c’è stato lo show di Chiappori, che sa essere anche buon difensore e che sa fare il centro a casa propria e il pilone in rappresentativa regionale. Interessante la tomaia calda di Tornatore, che potrebbe rinverdire la tradizione dei grandi mediani di mischia della Liguria occidentale. Fra gli esperimenti di prospettiva, Borca, veloce e sgusciante, è stato schierato all’ala, in versione Cheslin Kolbe, mentre Ardoino gioca estremo: è un tipo sicuro ed esperto e può fungere da regista aggiunto. Le prossime partite diranno di più e ancora.

Union Riviera Rugby under 16 in campo con: El Akraa, Abbo, Maggioli; Militello, Lucioli; Parodi, De Meo, Campi; Tornatore, Nunziata, Borca, Chiappori, Quarri, Bruno, Ardoino; a disposizione ed entrati: Batmaz, Liporace, Dau.

UNDER 16 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV GIORNATA/RITORNO)

FTGI Marengo – Amatori Genova 0/106

FTGI RugbyLigues1 – CUS Genova 45/14

Black Herons Acqui – Union Riviera 27/29