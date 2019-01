Union Riviera Rugby, girone difficile per l’under 18

Imperia. Che fosse difficile lo si sapeva, ma alla fine è tanta esperienza per chi è alla conclusione di un percorso di crescita umana e sportiva lunga ormai alcuni lustri. Proiettati verso lo studio, la professione e, si spera, la Union Riviera Rugby seniores, i giovani corsari di Perrone hanno dovuto affrontare lo scoglio della franchigia del Levante ligure, di fatto un Recco “rinforzato”.

Ne esce una partita non facile, in cui gli ospiti si impongono di fatto nel primo tempo, ma il secondo tempo vede una reazione dei locali, di fatto ammirevole e segno di una buona preparazione atletica. Del resto i numeri ci sono, la panchina ha pure una dimensione lussuosa.

L’under 18 è ancora e sempre un laboratorio, in cui è necessario adottare ulteriori soluzioni. Nel caso, si è visto Alessandro Ardoino all’apertura, mentre Yannick Sega fornisce solidità come centro, lasciando a Paolo Campanini il ruolo di tessitore del gioco. Marasco in posizione di centro è il secondo playmaker, imitando una impostazione britannica recente. Importante l’ingresso di Landini nel secondo tempo, in cui si è meritato anche la marcatura, seconda per la Union dopo quella di Andrea Vuerich.

Merita segnalare che Alessandro Landini è stato ospite dell’Accademia privata del Verona, società ambiziosa di Eccellenza Italiana, ove, grazie ad un robusto sostegno privato, è stata creata una vera e propria Accademia, dotata di un grande numero di campi e provvista di un gruppo tecnico professionista. Prossima avventura in quel di Biella: a casa dei lanieri, probabilmente, si va anche con la seniores e quindi ci sarà il clima giusto e un traino di rilievo.

Union Riviera Rugby in campo con: Trezza, Zarrouk, Ferrari; Vuerich, Barbotto; Ranise, Calzia, Campanini Emanuele; Campanini Paolo, Ardoino, Signorella, Sega, Marasco, Archimede, Braccini; a disposizione ed entrati: Ascheri, Raineri, Landini, Eordea, La Rosa.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA/ANDATA)

FTGI Embriaci2 – Biella 0/98

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues1 14/28

Cuneo Pedona – Ivrea 8/68

CLASSIFICA: Biella, Ivrea e FTGI RugbyLigues1 punti 10, Cuneo Pedona, Union Riviera e FTGI Embriaci2 punti 0.