Sanremo. Nel Campionato Under 14 (nati 2005) é arrivata l’ottava vittoria consecutiva per i ragazzi del Sea Basket, a fronte di nessuna sconfitta. Nel campionato Esordienti il Sea basket ha affrontato il temuto Alassio, ma con una partita attenta e ben giocata i ragazzi matuziani hanno portato a casa la vittoria.

UNDER 14

Dopo la vittoria a Cairo in casa dell’altra capolista i ragazzi di Mauro Bonino continuano la loro volata vincente vincendo con un bel gioco anche contro il forte Pegli. “Oggi lamentavamo alcune assenze per infortunio, e sinceramente ero molto preoccupato, poi dopo la prima palla a due ho capito subito che questi ragazzi hanno voglia di giocare e di darsi da fare, abbiamo giocato molto bene e non mi resta che essere felice di allenare questa squadra” – dichiara coach Mauro Bonino

Sea Basket Sanremo – Pall. Pegli 76-44

Sea Basket Sanremo: Morone Jan 6, Del Pero Leonardo 12 ,Balestra Samuele , Moraglia Matteo 4 ,Biancheri Ilario 2 , Lupi Matteo 19, Travkin Artem 31, Loggia Andrea, Delegati Andrea. Allenatore Bonino Mauro

ESORDIENTI

Altra bella prestazione dei ragazzi 2006 2007 che continuano il loro bel campionato.

Sea Basket Sanremo-Pall Alassio 60-21

Sea Basket : Moretti Tommaso ,Fellegara Diego, Gervasoni Samuele,Roppa Annalisa, Goracci Leonardo, Franceschini Simone, Abamo Gemma, Ligato Matteo, Arosio Leonardo, Borro Cristhian, Donnabella Lorenzo, Paolini Mauro. Coach Mauro Bonino