Alessio Vinci, 18 anni, lo studente universitario originario di Ventimiglia trovato morto a Parigi, avrebbe perso la vita dopo essere precipitato da una gru alta quarantacinque metri situata in un cantiere della capitale francese.

Iniziano a emergere i primi particolari della tragedia di Alessio, studente modello, che lo scorso giugno si era diplomato con il massimo dei voti (100 e lode) e con un anno di anticipo, al Liceo Scientifico Aprosio per poi iscriversi al primo anno della facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato Alessio a Parigi. Sembra che agli amici, lo studente avesse confidato di voler visitare la capitale francese. Non si sa, però, se fosse solo o in compagnia di qualcuno in quel viaggio del quale non aveva informato nessuno dei familiari. Un messaggio recapitato al nonno, in cui Alessio aveva scritto che era stato il nonno migliore e un grande esempio per lui, fa pensare che il giovane abbia deciso di togliersi la vita. Per confermare l’ipotesi di suicidio, però, bisogna trovare risposta a molti iinterrogativi che restano ancora da chiarire. Non si esclude, tra le altre ipotesi, che Alessio possa essere stato indotto a togliersi la vita.

Sul caso stanno indagando le autorità transalpine in stretto contatto con quelle italiane e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sulla salma del giovane. La polizia francese ha già acquisito le telecamere della zona in cui si è consumata la tragedia per meglio ricostruire la vicenda e verificare l’eventuale presenza di terzi. Anche il telefonino del giovane sarà analizzato.

Alessio era rimasto orfano della mamma da piccolo. A crescerlo, con una piccola pensione, era stato il nonno, nella popolosa frazione di Roverino.

Proprio per la sua situazione economica non facile, diverse persone lo avevano aiutato a iscriversi all’università. Essendo uno studente brillante, Alessio aveva anche ottenuto una borsa di studio.