Ultraottantenne cuneese pluripregiudicato scappa dai domiciliari, arrestato a Bordighera

Sanremo. La Polizia di Stato, nella serata di ieri, hanno arrestato G.S., un ultraottantenne cuneense domiciliato da anni in città, colto nella flagranza del reato di evasione.

Gli agenti della Squadra della Volante del locale Commissariato da giorni erano alla ricerca dell’individuo che, in più occasioni, era risultato assente ai controlli di polizia nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Nonostante l’età (81 anni) e la sottoposizione alla misura restrittiva della libertà personale, disposta a suo carico per vari reati commessi in passato (truffa, ricettazione, furto, violazione delle misure restrittive) nelle ultime settimane l’uomo ha più volte violato gli obblighi prescritti.

Dopo vari giorni di ricerche e controlli presso l’abitazione della città matuziana, gli agenti della Squadra Volante, dopo una lunga attività investigativa che consentiva di raccogliere utili notizie sul suo attuale domicilio, riuscivano ad individuare ed arrestare l’uomo a Bordighera, nascosto all’interno di un magazzino adibito a negozio di calzoleria.