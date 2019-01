Sanremo. Proseguono gli incontri domenicali al point del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini. Nell’ambito di #unadomenicapersanremo, Sergio Tommasini ha parlato di turismo e trasporti con un ospite d’eccezione, l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino di Fratelli d’Italia che insieme al Gruppo dei 100, Lega e Forza Italia sostengono Tommasini alla corsa per Palazzo Bellevue.

Tommasini è andato subito al punto nell’analizzare il progetto di rilancio per il turismo della città dei fiori: “Centralizzare il rilancio turistico di Sanremo con una promozione molto manageriale, sfruttando il ruolo della Casinò spa come centro di promozione manageriale per la città. Pertanto – ha proseguito Tommasini – lavorare per promuovere il nome di Sanremo a livello nazionale e internazionale, fatto che questa amministrazione non ha fatto”.

E l’assessore Berrino ha rincarato la dose sulle politiche turistiche dell’amministrazione Biancheri: “Sanremo e lo dico con dispiacere, è la città della Regione Liguria che ha meno collaborato, soprattutto per quanto riguarda l’attività di promozione, mancando inoltre – prosegue Berrino -, l’ottenimento di fondi destinati in ambito turistico. Dispiace perchè Sanremo è una città dalle grandi potenzialità ma sta rimanendo molto indietro”.

Sul capitolo trasporti Berrino ha evidenziato le opportunità per il nostro territorio con il progetto del corridoio merci tra Marsiglia e Genova, sul raddoppio ferroviario tra Finale e Andora che porterà ad abbattimento dei tempi di percorrenza e sul potenziamento dei valichi alpini come Tenda e Nava.

E in conclusione, Sergio Tommasini è tornato ancora sulle politiche turistiche: “Rilanciare Sanremo per attrarre investimenti e turisti, affinchè quest’ultimi permangano. La città va resa più sicura e più pulita, con maggiore attenzione al decoro urbano e in questo progetto vanno inserite di diritto le nostre frazioni, valorizzando cultura e tradizioni”.