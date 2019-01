Truffe agli anziani, brochure e consigli dei carabinieri di Ventimiglia per prevenirle

Ventimiglia. I carabinieri stanno proseguendo l’attività di prevenzione al fenomeno delle truffe alle cosiddette fasce deboli, tra gli obiettivi prioritari dell’azione dei carabinieri del comando provinciale di Imperia.

Dopo una serie di incontri già svolti da qualche mese nei circoli ricreativi e nelle sale consiliari, ieri pomeriggio il comandante della compagnia e il comandante della stazione di Ventimiglia principale hanno intrattenuto per circa un’ora i numerosi ospiti del circolo ricreativo pensionati di Camporosso mare, illustrando le principali e attuali tecniche utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime e una serie di raccomandazioni da seguire per evitare di cadere nelle trappole più insidiose.

Sono state diversi gli interventi e le domande poste ai rappresentanti dell’Arma, con una serie di esempi pratici che hanno fatto ben comprendere l’importanza di fare attenzione a tanti piccoli particolari: i segni distintivi di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine, le “strane” richieste di mettere da parte oro e denaro per evitare la contaminazione con apparecchi per la rilevazione di perdite di gas o acqua, o ancora le “cauzioni” richieste per il rilascio di un parente in stato di fermo in caserma.

E’ stata, inoltre, ricordata e caldeggiata la necessità di prendere contatto con i carabinieri anche in caso di situazioni dubbie o sospette, in occasione delle quali è stato evidenziato come sia fondamentale contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112 o la stazione competente per territorio attraverso la linea urbana (i reparti della compagnia di Ventimiglia rispondono ai seguenti recapiti: 0184/236600 per il comando compagnia e il comando stazione di Ventimiglia principale; 0184/351234 per il comando stazione di Ventimiglia alta; 0184/206148 per il comando stazione di Dolceacqua; 0184/241019 per il comando stazione di Pigna).

L’occasione è stata utile anche per distribuire ai presenti le nuove brochure predisposte dal comando provinciale di Imperia e presentate pochi giorni prima delle festività natalizie: un impegno in più per l’Arma dei carabinieri per consentire a tutti di avere a disposizione una rapida guida illustrata con consigli su come prevenire le truffe, nonché l’elenco dei principali contatti ai quali fare riferimento in caso di problemi o situazioni spiacevoli.