Sanremo. La Città dei Fiori si scopre anche un po’ Città del Poker. Vuoi per il casinò, vuoi per i tanti tornei di “Texas hold em” organizzati, fatto sta che il sito specializzato, tra i più quotati d’Italia, giocopokernews.it, ha individuato in tre sanremesi i personaggi del Belpaese tra i più influenti nella scena pokeristica nazionale e non solo. Si tratta di Simone Ricci, Christian Scalzi e Luca Vivaldi.

Il primo è “Director Sponsorship and event Caesars Entertainment” e fa parte del ristrettissimo gruppo che organizza ogni anno le World Series Of Poker di Las Vegas ma anche tutti i Wsop Circuit, Wsop Europe e altro ancora.

Scalzi è “Tournament Director partypoker e membro Tda” ed è stato appena riconfermato per il 2019 come tournament director di partypoker Live una delle principali realtà a livello mondiale nel poker dal vivo.

Vivaldi invece è “Triton Poker series ambassador e td”. Nell’ultimo anno, a maggio, il Triton Poker ha fatto giocare il più grande piatto di poker in Tv in Montenegro, quando in un colpo cash game si sono scontrati Jason Koon ed Elton Tsang: il pot ha raggiunto 2,09 milioni di euro.