Traffico di auto di lusso coinvolge Bordighera. Dodici arresti

Bordighera. La Procura di Savona, che ha aperto una inchiesta per associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità dei reati, ha sgominato un traffico di auto di lusso, soprattutto Porsche, rubate in Germania e destinate al mercato italiano, attraverso un gruppo criminale lituano.

Dodici le persone finite in carcere, colpite da altrettante misure cautelari – a firma del gip Fiorenza Giorgi, su richiesta del pm Massimiliano Bolla – accusate a vario titolo anche di riciclaggio, ricettazione, falso, truffa. Il giro d’affari si sviluppava nella Riviera ligure di Ponente, tra Albenga e Bordighera. Le persone coinvolte nel giro di affri, pare che fossero in contatto con il gruppo lituano, che faceva arrivare in Italia le auto di lusso, tra cui Porsche, Bmw e Lexus, che venivano re-immatricolate nel nostro Paese. L’organizzazione criminale aveva il compito di produrre documenti falsi, in modo da nascondere la provenienza illecita dei veicoli.