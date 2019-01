Torna a vincere la formazione di calcio a 5 femminile dell’Imperia

Imperia. Torna a vincere la formazione di calcio a 5 femminile della Asd Imperia. Dopo aver perso la finale regionale di Coppa Liguria, contro Città Giardino Marassi, le nerazzurre guidate da mister Tiziano Monterosso hanno superato al meglio l’ostacolo emotivo tornando a vincere per cinque reti a zero nell’incontro esterno contro Priamar. A segno Claudia Ferrari e due doppiette per Selvaggia Palombini e Ilenia Lecce.

Formazioni:

Priamar – Deborah Sardo, Sara Pintus, Elena Bernardi, Randa Dessì Pettavino, Donatella Sarcinella, Michela Bazzano, Sara Marchetti, Lorella Lanza, Vittoria Pioppo

ASD Imperia – Chiara D’Oria, Claudia Ferrari, Tiziana Ferreri, Marta Garibbo, Anna Giannattasio, Erica Giglio, Ilenia Lecce, Selvaggia Palombini, Daniela Quaranta, Chantal Seno

“Era importante vincere – dichiara mister Tiziano Monterosso – per il morale delle ragazze. E’ stata una partita tranquilla che abbiamo gestito al meglio riuscendo a vincere anche abbastanza agevolmente. Ora dobbiamo continuare così”.

Il prossimo appuntamento con il calcio a 5 maschile sarà lunedì 14 alle 21 presso il palazzetto dello sport di Imperia dove si disputerà l’incontro di campionato tra Imperia – Ospedaletti a pochi giorni di distanza dalla finale regionale di Coppa Liguria che ha visto gli “orange” imporsi contro i nerazzurri.