Sanremo. Musica, passione e divertimento: sono questi gli ingredienti di “Top Voice Sanremo”, concorso canoro amatoriale a premi, aperto a tutti gli appassionati di musica, iniziato venerdì scorso. Ieri sera è andata in scena la seconda di quattro serate dell’evento, ideato e organizzato da Dany Animation Staff, “Battle”.

I concorrenti si sono sfidati a coppie davanti ad una giuria d’eccezione composta da Luca Lombardi e alcuni rappresentanti di R24 Donatella Durando, Gianluca Pochiero e Giusy Di Martino. La serata è stata presentata da Daniele Capozucca.

Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo per la terza serata, la “Semifinale”, che andrà in scena sul palco del Rolling Stone di Portosole. Sarà dedicata alle esibizioni dei cantanti con il brano concordato con il coach. Una giuria di qualità esprime il proprio giudizio. I voti di questa sera vengono sommati ai punti conquistati nella “Battle”. Sono finalisti i primi 10 concorrenti in classifica. I coach, inoltre, daranno una preferenza ciascuno per un membro del proprio team il quale accede direttamente alla finale, indipendentemente dal posizionamento in classifica. Viene assegnato un brano per la finale a tutti i cantanti. Durante la settimana viene stilata la classifica complessiva.

La “Finalissima“, che andrà in scena il 2 febbraio nella sede del Club Tenco, sarà la serata gran galà‬. Dopo l’esibizione dei cantanti con brano assegnato dal coach di riferimento, una giuria di qualità esprime il proprio giudizio tramite votazione. Infine vi sarà la premiazione generale di tutti i partecipanti.

In palio vi saranno trofei e riconoscimenti individuali, come il Premio Critica di Riviera24.it e il Premio Interpretazione di R24. Il vincitore si aggiudicherà un brano inedito. Tutti i cantanti riceveranno un presente per la partecipazione. R24 Radio e Riviera24.it sono partner ufficiali del concorso.

Il programma:

– Sabato 26 gennaio “Semifinale” – Rolling Stone

– Sabato 2 febbraio “Finalissima” e premiazione – Club Tenco