“Termosifoni spenti e aule gelate all’Artistico di Imperia”, la segnalazione di una rappresentante di classe

Imperia. I primi veri freddi di quest’inverno iniziato da poco sembrano abbia creato non pochi disagi in un plesso scolastico cittadino.

Ci scrive infatti Sabrina Patrucco, madre di uno studente nonché rappresentante di classe della Prima B: “Aule gelate al Liceo Artistico di Imperia. Gli studenti in aula sono congelati. Dopo 15 giorni di vacanza le caldaie non funzionano, la Provincia non ha acceso 2 giorni prima come dichiarato. Gli studenti si lamentano e vorrebbero uscire. ma sono “ostaggi in classe” in quanto essendo minorenni giustamente se non va un genitore a prenderli non possono uscire. La segreteria fa sapere che le caldaie non partono e che ci stanno lavorando i tecnici.

Genitori e alunni su tutte le furie, si poteva evitare semplicemente provando e accendendo gli impianti in tempo utile. Tutte le mamme mi stanno contattando e vorrebbero fare uscire i ragazzi ma lavorano e non possono andarli a prendere così i ragazzi non possono far altro che rimanere al gelo”.