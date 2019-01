Il sanremese Gianluca Mager vince il torneo di Coblenza

Dopo la delusione relativa all’eliminazione di Fabio Fognini nel terzo turno degli Australian Open, i tifosi di tennis del Ponente Ligure hanno trovato modo di esultare per il successo di un giocatore della zona.

Nel Challenger di Coblenza in Germania la vittoria è andata al sanremese Gianluca Mager, 24 anni compiuti lo scorso 1° dicembre, al termine di una finale che sembrava persa e che invece si è risolta a suo favore. Opposto al coriaceo spagnolo Ortega-Olmedo, Mager è andato sotto nel primo set che ha lasciato al suo avversario con un netto 6/2.

Decisivo il secondo set che ha visto alternanza di emozioni e situazioni favorevoli all’uno e all’altro con due break a testa ed un tie-break vietato ai cardiopatici, con l’italiano avanti 5/1 e poi 6/2 e che si fa riagguantare sul 6 pari per non aver concretizzato 4 set-point, ma vincente nei due scambi successivi che hanno portato la finale al terzo set. Mager parte bene e brekka subito lo spagnolo, ma il game decisivo è stato il quinto dalla durata record con 18 punti giocati, vinto infine dal sanremese che ha poi chiuso 6/2 in 2 ore e 2′ di gioco.

Mager vince il suo primo titolo da professionista, incassa 6.190 euro e soprattutto porta in dote un bottino di 80 punti che gli faranno migliorare la classifica, prima di Coblenza al n.275, di una cinquantina di posizioni, con l’obiettivo di entrare nei primi 200 al mondo. Mager b. Ortega-Olmedo 2/6 7/6(6) 6/2.