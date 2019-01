Sanremo. Ancora due sconfitte per le squadre del Grafiche Amedeo nei campionati di serie c maschile e femminile.

Infatti entrambe, nonostante partite combattute, non hanno raccolto nessun punto. Per quanto riguarda i maschi del coach Massimo Ciogli, oltre alla giovane età, la squadra patisce assenza di due infortunati e l’assenza di un giocatore per lavoro.

Ridimensionati anche gli obiettivi della squadra femminile che nonostante una buona partenza è stata falciata da infortuni ed influenze.

“Nella nostra provincia abbiamo la cosiddetta coperta corta, quando si infortunano per influenza o traumi ben 5 giocatrici titolare diventa tutto difficile. Inoltre abbiamo inserito 3 giocatrici di 13-15 anni, che di sicuro garantiranno il futuro ma di certo non possono tecnicamente supplire ad alto livello le giocatrici titolari, comunque l’impegno è sempre massimo. Aspettiamo il ritorno di tutti i titolari” - commentano così i due coach Nando Guadagno e Sabrina Maragliano.