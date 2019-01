Imperia. La San Camillo femminile under 15 ha incontrato sabato scorso le avversarie del Grasse per la prima partita del 2019. Il primo tempo giocato sempre punto a punto vedeva in vantaggio la squadra di Imperia per 11 a 8.

Durante il secondo tempo, le francesi giocano di gambe ed esperienza mettendo in difficoltà il team Schiavetti che pur non arrendendosi ha dovuto cedere la partita per 14 a 22. “La squadra è giovane, ed ha ancora bisogno di tempo per trovare un equilibrio in campo” – ci riferisce il tecnico Luca Martini - in questi mesi le ragazze stanno facendo passi da gigante tenendo conto che la squadra è stata formata ad ottobre. Lavoreremo sodo per arrivare a livelli più alti e le ragazze sono intenzionate a migliorare”.

La formazione: Alessia Moisello (5), Matilde Siviglia(6), Martina Duò(2), Camila Gomez(1), Alexa Gomez(1), Dana Carcheri, Ariana Bocica. Allenatore Luca Martini Dirigente Miller Duò.