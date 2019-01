Imperia. L’intenso fine settimana del sodalizio imperiese rossoblù è stato aperto è chiuso dalla brillante formazione under 15 maschile allenata dal tecnico Gianmarco Terranova.

Sabato pomeriggio i “camillini” hanno sconfitto in casa per il campionato francese i pari età del Vence per 30/15 senza troppa fatica con la seguente formazione: portiere Gabriel Catalano, Gabriele Garelli, Stefano Quaranta, Mathias Terranova, Dario Martino, Lorenzo Gazzano, Andrea Piras, Giacomo Piras. Allenatore Gianmarco Terranova. Dirigente Marco Garelli.

Nella giornata di domenica i riflettori sono stati puntati sul concentramento italiano che si è svolto sempre al Palasancamillo. Il team del capoluogo è stato sconfitto in una bella partita dalla Pallamano Ventimiglia per 17/22, mentre ha sconfitto senza problemi l’ABC Bordighera per 27/14 ed il La Spezia per 29/14.

“Indubbiamente i ventimigliesi possono vantare in questo momento una superiorità fisica e numerica – ci riferisce il dirigente Marco Garelli - ma i nostri ragazzi come sempre non si tirano indietro e lottano su ogni pallone” .

Formazione: portiere Gabriel Catalano, Gabriele Garelli, Stefano Quaranta, Mathias Terranova, Dario Martino, Lorenzo Gazzano, Andrea Piras, Edoardo Convalle, Mirko Barbieri, Zenok Djose, Zenos Djose. Allenatore Gianmarco Terranova. Dirigente Marca Garelli.