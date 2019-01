Team Schiavetti Pallamano Imperia, gli impegni del fine settimana

Imperia. Fine settimana intenso per il Team Schiavetti Pallamano Imperia che vede impegnate in questo weekend tutte le sue squadre in particolar modo in casa.

Nel dettaglio solo la compagine maschile senior impegnata nel Campionato di Prima Divisione francese sarà impegnata sabato in trasferta contro il forte Carros. Tutte le altre squadre rossoblù si troveranno al PalaSanCamillo di Via Felice Musso a partire da sabato.

I primi a scendere in campo saranno gli under 15 maschile alle 14 contro il Vence, seguiti dalle under 15 femminile alle 16 contro il Grasse, entrambi in gare valide per il campionato francese di categoria. Alle 18, salvo imprevisti, avrà luogo la partita degli under 19 maschile contro la Pallamano Leno.

Domenica 20 gennaio a partire dalle 10 prenderà vita il concentramento maschile under 15 con le squadre della Liguria a darsi battaglia quali, Team Schiavetti Pallamano Imperia, Pallamano Ventimiglia, Pallamano Spezia, Abc Bordighera e Riviera Handball.

In particolare i giovani rossoblù incontreranno alle 11 la Pallamano Ventimiglia, alle 14.30 l’Abc Bordighera ed alle 16.30 la Pallamano Spezia. Si segnala inoltre che sempre domenica alle 13 la squadra senior femminile riceverà la capolista della Prima Divisione Francese il forte Saint-Martin.

“Scenderemo in campo decisi a far bene – ci riferisce il tecnico Luca Martini – sicuramente con l’aiuto del pubblico giocheremo le nostre “carte” contro le forti francesi”.