Team Schiavetti Pallamano Imperia, la senior maschile affronta il Cavigal-Nizza

Imperia. Dopo la sosta per le feste di Natale e di Capodanno riprende l’attività per la squadra senior maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia. Sabato sera alle 19.30 presso il PalaSancamillo di via Felice Musso i rossoblù imperiesi affronteranno il Cavigal/Nizza.

“E’ un girone estremamente equilibrato – ci riferisce il dirigente Tonino Luppino - tranne il Carros primo a 14 punti tutte le altre squadre, noi compresi, siamo praticamente racchiusi in un punto che va dagli 11 del Cavigal e Vence a noi che siamo a dieci a braccetto con il Vence. Sicuramente il nostro obiettivo è vincere sfruttando al meglio il turno casalingo”.