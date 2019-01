Taggia si ‘scalda’ in vista della notte dei fuochi, Olivieri: “Sarà spettacolare”

Taggia si “scalda” in vista della notte dei fuochi concomitante con quella dedicata a San Benedetto, la festa tradizionale, e secolare, che si ripeterà la notte del 9 febbraio.

In campo l’Associazione fuochi storici San Benedetto che mette insieme due precedenti associazioni. Il presidente Piero Olivieri fornisce qualche anticipazione. “Sarà – spiega - qualcosa di bello e di molto carino e spettacolare, anche meglio dell’anno scorso. Ci saranno parti teatrali in alcune piazze mentre gli spettacoli pirotecnici si terranno, in orari diversi, al Pantano, nelle piazze Cavour, Trinità e San Domenico. Cascate di fuoco e coreografie a partire dalle 21. Tutto in sicurezza e a norma”.

La nuova versione della “notte dei fuochi” è risultata molto gradita nelle ultime edizioni tanto che Taggia è stata invasa da migliaia di persone. Ancora Olivieri: “Festeggiare quella notte è una tradizione antichissima che vogliamo conservare. Ora attendiamo molta gente”.