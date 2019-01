Taggia, fucile da caccia fuorilegge. Proprietario denunciato dai carabinieri

Taggia. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Sanremo, hanno svolto un servizio a largo raggio finalizzato al controllo dei detentori, a qualsiasi titolo, di armi e munizioni.

I militari impiegati, fin dalle prime ore del mattino, hanno eseguito dei controlli nelle abitazioni dislocate su tutto il territorio di competenza deferendo in stato di libertà un italiano, detentore regolare di fucili da caccia che, all’atto del controllo, riscontrando l’assenza di un sovrapposto Beretta ne dichiarava lo smarrimento senza saper fornire ulteriori spiegazioni.

Per tali ragioni, è stato denunciato con l’accusa di omessa custodia e smarrimento di arma, subendo il sequestro preventivo anche degli altri fucili. Durante il servizio, è stato altresì ispezionato un casolare fatiscente sito nell’entroterra di Badalucco, ove, all’interno della carcassa di un’auto abbandonata, è stato rinvenuto un fucile ad aria compressa sul quale sono in corso accertamenti dattiloscopici per risalire al proprietario e balistici, per appurarne l’effetiva potenza.