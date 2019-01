Partirà questo lunedì il servizio di lavaggio delle strade esteso a tutto il comune anche nel periodo invernale. L’annuncio del sindaco Conio è arrivato questa mattina in piazza Trinità, dove è stato presentato anche il nuovo macchinario della Docks Lanterna che sarà sperimentato, per la prima volta in Liguria, proprio nel centro storico e nelle aree di pregio di Taggia e Arma.

Il servizio si spazzamento e pulizia dei strada e marciapiedi rappresentava il punto debole dell’igiene urbana tabiese. Proprio per questo, con l’integrazione di questi due servizi, l’amministrazione comunale vuole andare a colmare le lacune dell’appalto rifiuti che non li prevedevano.

Un operatore ecologico passerà 10 ore alla settimana, in fascia pomeridiana, a pulire le zone di pregio, a partire dal centro storico e da villa Boselli che sono tra i punti turistici maggiormente apprezzati da turisti e residenti.

Invece da lunedì occhio alle multe perché le vie principali di tutta l’area comunale verranno lavate, un giorno al mese per pzona, durante le prime ore del mattino (15 giorni in tutto al mese). Il che comporterà che le auto e i motorini, in quelle determinate notti, dovranno essere spostati pena la multa.

In via sperimentale saranno piazzati dei cartelli mobili e i vigili urbani adotteranno un periodo di tolleranza. Contestualmente alle strade, si passeranno sotto il getto dell’idropulitrice anche i tombini e i marciapiedi.