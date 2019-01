Strada Monesi – Colle di Tenda: nuove tariffe per l’estate 2019

Limone Piemonte. Le tariffe di transito sulla strada ex militare Monesi-Colle di Tenda sbarcano in Consiglio Comunale. Nella giornata di ieri, infatti, è stato deliberato il testo del nuovo “pedaggio” che entrerà in vigore dalla prossima estate.

Nessuna variazione per le autovetture, dove il prezzo del passaggio resterà invariato a 15 euro, mentre, per quads e motoveicoli, la tariffa è stata portata da 10 a 15 euro.

Modificati anche i giorni di chiusura della strada. Rispetto agli anni passati, dove si chiudeva il passaggio ai veicoli motorizzati il lunedì e il martedì, da quest’anno l’accesso sarà off limits il martedì e il giovedì.