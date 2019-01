Stop rincari autostradali, la tregua non tocca gli imperiesi: +0,71% sull’A10

Imperia. Brutte notizie per gli automobilisti che dalla mezzanotte del 31 dicembre hanno visto aumentare il costo del pedaggio sull’A10 Genova-Ventimiglia.

Il blocco dei rincari voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli non ha toccato l’Autostrada dei Fiori che con l’arrivo dell’anno nuovo ha visto aumentare le tariffe del +0,71%.

È sfuggito allo stop il 10% della rete autostradale, compreso anche il tratto dell’A6 Torino-Savona, con un rincaro del +2,2%. Il restante 90% non subirà gli aumenti tariffari almeno fino al prossimo giugno, come stipulato nel compromesso a cui si è arrivati ieri sera con un decreto interministeriale.

«Un risultato raggiunto, ha spiegato Toninelli, grazie a una fruttuosa interlocuzione con i concessionari autostradali» nella quale, a sua volta, Autostrade per l’Italia rivendica di essersi fatta «carico» dell’iniziativa di non applicare all’utenza «l’incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria» per sei mesi con «spirito di collaborazione» con il governo e per «supportare la crescita» del Paese.