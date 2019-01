Spaccio di droga, polizia indaga imprenditore di Ventimiglia

Ventimiglia. Un imprenditore quarantenne di Ventimiglia è stato indagato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto in flagranza di reato dagli agenti, che hanno attuato il piano di contrasto al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti attivato da mesi in tutta la provincia su input del questore Cesare Capocasa.

Indagini partite da un incidente stradale. La rapida indagine ha preso l’avvio dopo che i poliziotti avevano rilevato, alcuni giorni prima, un incidente stradale nel quartiere di Nervia. Uno dei guidatori coinvolti era stato indagato in stato di libertà perché le successive analisi avevano rivelato uno stato di alcolemia che superava la soglia dei limiti consentiti dal codice della strada ma anche valore positivo per il consumo di derivati della cannabis. I successivi accertamenti e le verifiche informative hanno pienamente confermato i sospetti degli agenti.

L’uomo, ventimigliese con precedenti di polizia relativi agli stupefacenti, ieri è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato diversi derivati della canapa indiana, 40 grammi di semi, oltre 210 grammi di piante già estirpate di cannabis indica, circa 30 grammi di marijuana e hashish.

Nove in totale i diversi nascondigli utilizzati e distribuiti in varie zone dell’appartamento. Sequestrata anche una bilancia di precisione.

Lo stupefacente è risultato positivo al narcotest preliminare della polizia scientifica ma sarà sottoposto anche alle analisi chimiche strumentali che possono determinare le precise quantità di principio attivo delle sostanze psicotrope.

A confermare l’alta attenzione della Polizia di Stato sul fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, il commissariato di pubblica sicurezza ventimigliese ha segnalato, negli ultimi giorni, alla Prefettura di Imperia tre giovani, due francesi e un italiano, in qualità di consumatori si droghe, perché trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti destinati al consumo personale.