Si riunisce giovedì alle 18 il Consiglio comunale

Imperia. È convocata per giovedì 17 alle ore 18 la prossima seduta di Consiglio comunale.

I punti all’Ordine del giorno riguardano il regolamento per l’ accesso civico agli atti, adempimenti di bilancio, Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021, la nuova modalità di gestione del servizio pubblico dei parcheggi pubblici a raso, il regolamento per la disciplina della videosorveglianza, quello per la pubblica fruizione sala Convegni e sala Mostre della Biblioteca Civica e, infine, due mozioni relative alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei pazienti da parte delle pubbliche assistenze, una presentata dalla maggioranza e la seconda dalle opposizioni di centrodestra.