Vallecrosia. Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo, che dal 5 al 9 febbraio accenderà le vie della Città dei Fiori.

In provincia di Imperia, precisamente a Vallecrosia presso lo studio di registrazione Rosenhouse, sono sbarcati Paola Turci, in gara tra i big della kermesse sanremese, e Beppe Fiorello, attore e fratello del celebre Rosario, arrivati in Riviera per completare le ultime prove e registrazioni del brano in gara.

Insieme a loro alcuni eccellenti membri dell’etichetta discografica Warner Music: Alex Trecarichi, fonico e produttore che ha recentemente lavorato all’album “Magellano” di Francesco Gabbani, Fabrizio Palma, vocal coach di Amici di Maria De Filippi e Luca Chiaravalli, produttore della Turci.

Il Rosenhouse Recording Studio, che ha aperto le porte nel mese di ottobre, si trova in via Roma 97 all’interno delle Industrie Musicali gestite da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andrea Senis. Grazie alle attrezzature di altissimo livello, è diventato in breve tempo un punto di riferimento per artisti provenienti da tutta Italia, anche di caratura nazionale come in questo caso.