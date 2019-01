Serie D, una giornata di squalifica per Max Taddei della Sanremese

Sanremo. Nove calciatori, tre allenatori, un dirigente ed una società del girone A della Serie D sono stati puniti dal giudice sportivo dopo la prima giornata del girone di ritorno.

Daniele Tettamanti (Bra) dovrà saltare le prossime due partite in quanto espulso “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Gabriele Vavassori (Arconatese), Andrea Acquistapace (Inveruno), Eros Castelletto (Borgosesia), David Magonara (Lecco), Lorenzo Coccolo (Casale), Matteo Gallotti (Ligorna), Kevin Guerra (Pro Dronero), Max Taddei (Unione Sanremo).

Fabrizio Daidola, allenatore del Bra, è stato squalificato per due gare “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara, allontanato”.

Non potrà sedere in panchina per una giornata Francesco Buglio, allenatore del Casale, perché “dopo essersi allontanato indebitamente dalla propria panchina, si recava presso quella avversaria e rivolgeva espressioni ingiuriose all’indirizzo dei tesserati avversari. Allontanato”.

Un turno di stop anche per Roberto Correale, allenatore dell’Unione Sanremo, “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”. Dino Miani, dirigente dell’Unione Sanremo, è stato inibito fino al 30 gennaio “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

Ammenda di 500 euro al Sestri Levante “per avere propri sostenitori in campo avverso intonato cori gravemente offensivi all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria. Inoltre, lo spogliatoio arbitrale era privo di acqua calda”.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

13 reti: Baudi (Fezzanese)

12 reti: Gioè (Folgore Caratese), Virdis (Savona)

9 reti: Gasparri (Chieri)

8 reti: Oneto (Lavagnese), Cappai (Casale), Casolla (Bra), Sarr (Arconatese)

7 reti: Stronati (Inveruno), Capogna, D’Anna (Lecco), Valenti (Ligorna), Molino (Unione Sanremo), Sall (Pro Dronero)

6 reti: Scalzi (Unione Sanremo), Fall (Unione Sanremo/Lecco), A. Bacigalupo (Savona), Croci (Sestri Levante), Chessa (Inveruno)

5 reti: Lombardi (Savona), Lisai (Lecco), Sardo (Borgaro Nobis), Armato (Stresa), Broggini (Inveruno), Pedrabissi (Borgosesia), Chiarabini, Miello (Ligorna), Merkaj, Gaeta (Chieri), Bonaventura (Lavagnese)

4 reti: Spera (Ligorna), Sow (Arconatese), Tonani (Milano City), Basso (Lavagnese), Giglio (Bra), Romanini (Inveruno), Spinosa (Unione Sanremo), Segato, Carboni (Lecco)

3 reti: Monticone (Folgore Caratese), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Coccolo, Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Vitiello, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Draghetti (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Alluci (Lavagnese), Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Vavassori (Arconatese), Venneri, Boilini, Piacentini (Savona), De Bode, Neto Pereira, Speziale (Milano City), Isoardi, Sangarè, Dutto, Maglie (Pro Dronero), Buglio (Casale), Rossi, D’Antoni (Bra), Pondaco, Mancosu, Cuneo (Sestri Levante), Brugnera (Stresa), Cacciatore, Valotti, Poesio (Folgore Caratese), Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), D’Iglio, N. Lazzaro (Chieri), Mitta, Ravasi (Borgosesia), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi, Lo Bosco, La Fauci, Lella (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri, Dragoni, Vai (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro, Fonjock, Purro, Lavagnese (Lavagnese), Menegazzo, Lala, Brusacà, Zunino (Ligorna), De Maria, Gatelli (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk, Simone (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Di Lernia, Della Valle, Pautassi (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pinelli, Pagliero (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina, Battistello, Papini (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Carnicelli, Molinari (Sestri Levante), Canalini (Fezzanese), Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio, Panatti (Borgosesia), Daynè, Ngom (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia).