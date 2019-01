Serie D, squalificati otto calciatori e multate due società

Sanremo. Il giudice sportivo ha squalificato otto calciatori e multato due società del girone A di Serie D.

Samuele Bettoni (Casale) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso “per avere, in reazione a condotta ingiuriosa e violenta di un calciatore avversario, rivolto al medesimo espressioni offensive mentre tentava di colpirlo con un pugno”. Mouad Edalili (Borgaro Nobis) è stato fermato per due turni perché espulso “per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una violenta manata al petto provocandone la caduta a terra”.

Massimiliano Pane (Sestri Levante) dovrà saltare le prossime due partite in quanto espulso “per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo di un calciatore avversario e afferrato il medesimo per la maglia all’altezza del petto”. Una giornata di squalifica è stata comminata a Seydou Sow (Arconatese), Manuel Pavesi (Casale), Luca Gavini (Fezzanese), Divine Fonjock (Lavagnese) e Akililu Zambataro (Inveruno), quest’ultimo “per avere, in reazione ad insulto costituente discriminazione per motivi di razza, lanciato in segno di stizza una bottiglia di acqua oltre la recinzione delimitante il terreno di gioco”.

Il Sestri Levante è stato multato di 2.500 euro “per avere propri sostenitori dal 31º del secondo tempo, reiteratamente rivolto espressioni costituenti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, contro il quale veniva altresì lanciata una bottiglietta di acqua al momento della sua sostituzione. Tali condotte costringevano il direttore di gara a sospendere il gioco per circa un minuto”.

Ammenda di 600 euro al Lecco “per avere un proprio sostenitore, al termine del primo tempo, rivolto all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, espressione costituente discriminazione per motivi di razza”.

La classifica marcatori dopo 18 giornate:

11 reti: Gioè (Folgore Caratese), Baudi (Fezzanese), Virdis (Savona)

9 reti: Gasparri (Chieri)

8 reti: Oneto (Lavagnese), Cappai (Casale), Casolla (Bra), Sarr (Arconatese)

7 reti: Capogna, D’Anna (Lecco), Valenti (Ligorna), Molino (Unione Sanremo)

6 reti: Fall (Unione Sanremo/Lecco), A. Bacigalupo (Savona), Croci (Sestri Levante), Chessa, Stronati (Inveruno), Sall (Pro Dronero)

5 reti: Lombardi (Savona), Lisai (Lecco), Sardo (Borgaro Nobis), Armato (Stresa), Broggini (Inveruno), Pedrabissi (Borgosesia), Chiarabini, Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Scalzi (Unione Sanremo), Bonaventura (Lavagnese)

4 reti: Spera (Ligorna), Sow (Arconatese), Tonani (Milano City), Basso (Lavagnese), Gaeta (Chieri), Giglio (Bra), Romanini (Inveruno), Spinosa (Unione Sanremo), Segato, Carboni (Lecco)

3 reti: Diallo, Zavatto (Fezzanese), Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Vitiello, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Draghetti (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Alluci (Lavagnese), Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Vavassori (Arconatese), Boilini, Piacentini (Savona), De Bode, Neto Pereira, Speziale (Milano City), Isoardi, Sangarè, Dutto, Maglie (Pro Dronero), Coccolo, Buglio (Casale), Rossi (Bra), Pondaco, Mancosu, Cuneo (Sestri Levante), Brugnera (Stresa), Cacciatore, Monticone, Valotti, Poesio (Folgore Caratese), Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), D’Iglio, N. Lazzaro (Chieri), Mitta, Ravasi (Borgosesia), Venneri (Savona), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi, Lo Bosco, La Fauci (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro, Fonjock (Lavagnese), Menegazzo, Lala, Brusacà, Zunino (Ligorna), De Maria, Gatelli (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Di Lernia, Della Valle (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina, Battistello, Papini (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano, D’Antoni (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Carnicelli, Molinari (Sestri Levante), Canalini (Fezzanese), Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio (Borgosesia), Daynè (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia).