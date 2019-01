Serie B, i convocati della Rari Nantes Imperia per la sfida contro Arenzano

Imperia. La piscina Cascione riabbraccia i giallorossi della Rari Nantes Imperia, all’esordio casalingo nella stagione 2018/19. L’appuntamento è fissato per domani alle 18.30 quando l’arbitro Cavallini darà il fischio d’inizio alla partita Imperia-Arenzano.

Dopo una prima giornata amara nella vasca di Lago Figoi, i ragazzi di Fratoni sono chiamati al riscatto contro un avversario decisamente duro da affrontare. La Rari Nantes Arenzano infatti, allenata da DeGrado, è la favorita per il salto di categoria in A2 grazie ad un team che coniuga ottimamente atleti esperti (Siri e i fratelli Damonte su tutti) e giovani di prospettiva (i fratelli Delvecchio e Ghillino). Per la sfida di sabato 19 gennaio, l’allenatore imperiese comunque ritroverà Giacomo Fratoni ed Andrea Pedio assenti nella trasferta genovese.

Ecco i convocati della Rari Nantes Imperia:

Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (Portiere), Andrea Somà, Niccolò Maglio, Gianluca Lombardi, Giacomo Fratoni, Raffaele Ramone, Andrea Pedio, Lorenzo Giostra, Jarno Spano, Leon Kovacevic, Rikardo Merkaj, Luca Bracco.