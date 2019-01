«Scusi, per Sanremo?», lo spot del Festival con Baglioni e Papaleo in un gioco di ruoli per le vie della città

Sanremo. Claudio Baglioni benzinaio, postino, vigile e infine reverendo.

In attesa di scoprire gli ultimi tasselli della 69esima edizione del Festival, la Rai ha diffuso il primo spot. Una lunga corsa alla ricerca del Teatro Ariston dove Rocco Papaleo, già annunciato come presentatore del Dopo Festival, chiede informazioni al «dirottare artistico» che si cimenta in un simpatico gioco di ruoli portando in vetrina caratteristici scorci cittadini: da corso Trento Trieste con la ciclabile e il mare di sullo sfondo fino al centro storico con piazza San Siro e la sua maestosa cattedrale.

Nessuna delle figure interpretate dal direttore artistico e conduttore Baglioni è però in grado di fornire a Papaleo la strada corretta. Si attende dunque un nuovo capitolo della saga che, si presume, porterà fino al Tempio della musica in corso Matteotti.

Il promo è stato girato in occasione di Sanremo Giovani, la kermesse Rai che, rivoluzionando il format del Festival, a dicembre ha decretato dal palco del Casinò i due talenti della musica italiana che dal 5 al 9 febbraio si esibiranno all’Ariston gareggiando in un’unica categoria con i Big.

Le riprese avevano trasformato la città in un grande set itinerante, catapultandola, in anticipo di due mesi, nel frizzante clima festivaliero.