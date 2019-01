Scajola preannuncia azione di responsabilità nei confronti dell’ex legale del porto Enrico Panero

Imperia. “Danni gravi per una gestione scellerata“. Il sindaco Claudio Scajola preannuncia in Consiglio comunale l’intenzione del Comune di procedere nei confronti di un esponente dell’ex management della Go Imperia.

“Un legale che ci ha chiesto, tra l’altro una cifra spropositata come parcella -ha aggiunto Scajola – appesantendo la gestione con cause inutili e dannose“.

L’identikit tracciato da Scajola è quello dell’ex legale della “Go” Enrico Panero.

Lo sfogo di Scajola nel corso della discussione relativa al passaggio della gestione dei parcheggi a raso dalla Go Imperia al Comune, “con un un guadagno per le casse del Comune di circa 600 mila euro“, ha sottolineato il primo cittadino.