Sanremo, vigile del fuoco grave in ospedale. Centinaia di messaggi: “Forza Gigi”

Sanremo. Restano critiche le condizioni di Gianluigi Lombardo, vigile del fuoco cinquantenne colpito ieri da una serie di infarti mentre si trovava in piscina ad Arma di Taggia e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea.

La notizia ha destato una grande commozione, non solo tra amici e colleghi dell’uomo. Trattandosi di un vigile del fuoco, figura amatissima in provincia di Imperia, così come in tutta Italia, centinaia di persone hanno lasciato messaggi di speranza, augurando all’uomo di riprendersi. Tutta Sanremo spera in un miracolo. “Forza, non ti arrendere”, “Siete dei grandi e i grandi ce la fanno sempre”, “Sei un eroe, forza”.

Messaggi che, oltre a un augurio sincero rivolto a ‘Gigi’, testimoniano il grande attaccamento al corpo dei vigili del fuoco.