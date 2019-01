Sanremo, uomo trovato morto in casa in via Galileo Galilei

Sanremo. Un uomo anziano è stato trovato morto nella propria abitazione al civico 531 di via Galileo Galilei. Secondo un primo esame esterno della salma, l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri, presenti per accertarsi che nel decesso non ci fossero responsabilità di terzi. Ipotesi, questa, esclusa dai militari al termine dei loro accertamenti.