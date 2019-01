Sanremo. Daniele Boeri e Federica Marelli de “La nuova corrente Liceo Classico G.D. Cassini” scrivono quanto segue:

“Si sta svolgendo in queste ore il secondo appuntamento de I sabati dei Cassini presso il Liceo G.D. Cassini di Sanremo. Nei mesi precedenti i ragazzi del Liceo si sono impegnati a realizzare brevi lezioni riguardanti le proprie materie di indirizzo, al fine di mostrarle questa mattina ai ragazzi di terza media indecisi sulla scuola migliore per loro.

di 8 Galleria fotografica Open day Cassini Sanremo









Il Liceo Cassini come sempre si è rivelato una meta molto ambita, dimostrato dalla grande affluenza di ragazzi presenti stamane presso l’Istituto.

Le lezioni proposte sono: “Le ports corsaires de la mediterranee et les nouveax enjeux atlantiques” di 4E, “Filosofando 2.0” di 5D, “Mettiamoci in gioco con la matematica” di 5E, “Precipitando nella chimica” di 1G e 5D, per ciò che riguarda il liceo Scientifico; per quanto concerne l’indirizzo Linguistico troviamo invece: “Willkommen in deutschland” di 3T e 4T “Art history clil: describing van gogh” di 3V “An open window on the world” di 2T, “La Russia e il suo alfabeto” di 3R e 4R, “A la decouverte des secrets du francais e des francais” di 3S, “Cocinando…se aprende” di 3V, “Lezione di tedesco” di 3T e 4T e infine le lezioni tenute dagli studenti del liceo Classico: “Il greco quotidiano” di 1A e 4B, “Enigmistica latina” di 5A, “Dalla letteratura alla filosofia” di 3A e “Il teorema del pappagallo” 2 A.

In quest’ultima lezione vengono intrecciate matematica e letteratura; gli alunni di questa classe hanno infatti sceneggiato e realizzato un cortometraggio tratto dal libro “Il Teorema del Pappagallo” di Denis Guedj. Finito questo breve video i ragazzi hanno intrapreso una lezione alla scoperta del mondo greco ma soprattutto alla scoperta delle sue parole.

Vista la grande affluenza ottenuta quest’anno, vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo!”