Sanremo, strappa la catenina d’oro a un’anziana. Straniero denunciato dalla polizia

Sanremo. Ha pedinato la sua vittima lungo via Palazzo e, quando l’ha vista assorta a guardare una vetrina ha colpito: un ventenne magrebino è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato per aver strappato dal collo di un’anziana donna una catenina in oro. In pochi minuti lo straniero si è dileguato.

Per ricostruire l’accaduto e identificare il ladro, gli agenti del commissariato di Sanremo si sono avvalsi della collaborazione dell’occhio nascosto delle telecamere cittadine. Il giovane magrebino, già noto alla polizia di Stato per aver compiuto simili reati anche in altre zone della città, è stato immediatamente riconosciuto dagli operatori dell’ufficio controllo del territorio grazie alle immagini estrapolate dalla polizia scientifica e denunciato all’autorità giudiziaria per lo scippo.

Altro furto è stato commesso ai danni di una venticinquenne italiana che, nei luoghi della movida sanremese, si è intrattenuta in piena notte con degli amici. In quella occasione un trentenne tunisino, approfittando di un momento di distrazione della giovane, le ha rubato la borsa che era appoggiata al suo fianco, dileguandosi nel buio della notte. Anche in questo caso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza cittadina faceva giustizia, insieme all’occhio esperto ed attento degli agenti della sezione investigativa del commissariato di Sanremo, così che il ladro della notte, anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato.