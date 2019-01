Sanremo, spegne 90 candeline Valentino Campagna: storico conduttore del programma dialettale “U campanin de San Scì”

Sanremo. Lo scorso 15 gennaio Valentino Campagna ha soffiato 90 candeline.

Grande festa per lo storico conduttore del programma dialettale “U campanin de San Scì” (Il campanile di San Siro), molto famoso in città anche per le sue lunghe traversate in mare dove intratteneva gli ospiti cantando.

La nipote Mary e tutta la cittadinanza gli fanno i loro più calorosi auguri.