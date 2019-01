Sanremo, si ustiona preparando il “limoncino”. Grave anziana

Sanremo. Una donna di circa 90 anni è rimasta gravemente ferita mentre, all’interno della propria abitazione in via Colonie Milanesi, stava preparando il “limoncino”. Per cause ancora da chiarire, l’anziana è stata raggiunta dalle fiamme divampate durante la preparazione del liquore.

La donna ha riportato ustioni gravi a circa il 50% del corpo.

Sul posto si è recato il personale sanitario del 118 con medico e infermieri che hanno stabilizzato la donna, prima di portarla in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso del Borea di Sanremo. L’anziana potrebbe presto essere trasferita a bordo di un elicottero in un centro per grandi ustionati.