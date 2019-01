Sanremo, rush finale per il piano degli asfalti: stanotte lavori alla Foce

Sanremo. Riprende questa notte il piano degli asfalti da quasi un milione di euro messo in campo dall’amministrazione comunale.

Passata la pausa festiva, i lavori riprendono sull’arteria principale dell’Aurelia nel quartiere della Foce. Si incomincia nelle prime ore di buio, per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, da corso Marconi, corso Matuzia e dal primo tratto di via Padre Semeria.

E’ una delle ultime tranche prima dell’inizio del Festival, oltre il quale verranno completati gli interventi predisposti dall’ufficio tecnico nelle aree individuate dall’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco.

Con il ribasso d’asta ottenuto in sede di gara d’appalto saranno anche realizzati quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati (richiestissimi dalla cittadinanza), in via Dante Alighieri, strada Senatore Ernesto Marsaglia (quartiere di San Giacomo), strada Solaro e nel centro di Bussana.