Sanremo. Sono sette le persone denunciate ieri dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sera davanti alla Lidl in zona Foce. Si tratta di cinque uomini e due minorenni, tutti di nazionalità turca (e non tunisina, come sembrava inizialmente).

Ad affrontarsi, in mezzo alla strada, sono stati i componenti di due famiglie. Tre le persone ferite, colpite con una mazza da baseball, poi sequestrata dai carabinieri.

Accompagnati in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo, i feriti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Sul posto, ieri sera, oltre al personale sanitario del 118 erano accorse tre pattuglie dei carabinieri.