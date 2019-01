Sanremo Rally Team si previene per evitare conflitti concorrenziali con l’ACI Sanremo

Sanremo. La Sanremo Rally Team, storica scuderia sanremese che da alcuni anni, sotto la presidenza di Gianni Campanelli, ha ripreso l’organizzazione delle manifestazioni automobilistiche a cominciare dall’Autoraduno Città di Sanremo, ormai giunto alla quinta edizione, tramite l’avvocato Mauro Gradi del Foro di Genova, ha inviato alle autorità locali deputate un’informativa sulla legittimità degli eventi motoristici non competitivi promossi dall’associazione automobilistica della città dei fiori affiliata UISP. L’iniziativa è volta a prevenire ulteriori conflitti concorrenziali con l’ACI Sanremo capitanata dal presidente Sergio Maiga.

In particolare, si richiama quanto statuito dall’autorità garante della concorrenza e del mercato che con parere del 4 ottobre 2016 (su segnalazione di UISP), in linea con la Corte di Giustizia Europea, ha censurato per “conflitto di interessi e commistione di ruoli” le interferenze di ACI e delle sue articolazioni territoriali nell’iter autorizzativo di manifestazioni motoristiche organizzate da soggetti-associazioni indipendenti in libera concorrenza con le manifestazioni promosse e organizzate da ACI.