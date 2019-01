Sanremo Rally Team organizzerà il “Meeting Mini 2019″

Sanremo. Sanremo Rally Team organizzerà a marzo con la collaborazione tecnica del Red & White Mini Time 1988 il “Meeting Mini 2019″.

Saranno ammesse tutte le vetture Mini costruite dal 1959 al 2000, comprese le Mini3 (motore Daihatsu), anche tutte le derivate Mini (Moke, Wolseley Hornet, Riley Elf, Mini Marcos, Jimini, ecc.) e tutte le produzioni attuali (E-MK6, MK). Il tipo alimentazione deve essere a benzina, diesel, metano, GPL o elettrico.

“A partire dall’inizio degli anni ’90, ho organizzato il Meeting Mini; era l’avanguardia del nostro mondo e i ministri della prima ora se lo ricordano molto bene, in quanto era l’unico evento italiano, dedicato alla nostra “Giant Killer” – racconta Giacomo Poggio – Dopo la prima esperienza nel ’91 (organizzato con un amico), a partire dal 1994 e ininterrottamente sino al 2008, il “meeting” è stato il punto di riferimento per tutti gli amici appassionati dell’inglesina, che con grande passione e carattere sportivo partecipavano alla manifestazione. La formula è stata a grandi linee sempre la stessa: competitività oltre all’esposizione e concorso di eleganza delle vetture.

Il meeting si è sempre articolata su un percorso navigato e una prova speciale (91 escluso), in modo da accontentare il “gusto” di tutti i palati. Nel corso dei anni ho cercato di affinare l’evento rendendolo più piacevole possibile, basandolo sopratutto sul divertimento e alla portata di tutti, neofiti compresi. Grazie ad un’idea dell’amico Gianni Campanelli, ho la possibilità di rinverdire questi fasti gloriosi e di riportare il “meeting” a una nuova e speriamo duratura vita; il mio apporto sarà prettamente tecnico, in quanto l’organizzazione professionale della “Sanremo Rally Team” non ha bisogno di alcuna presentazioni. Grazie a loro sarete proiettati lungo le strade delle prove speciali del mitico Rally Mondiale di S.Remo e sul percorso del famoso Circuito di Ospedaletti.

L’occasione è ghiotta e unica, non lasciatevela scappare ma soprattutto, aiutateci con la vostra passione a riportare l’evento nella posizione che le spetta. Ne vale la spesa; la professionalità della “Sanremo Rally Team”, è risaputa, ci garantisce una elevata qualità della manifestazione e il divertimento che cerchiamo. Da tempo avevo il piacere di farlo e questa è la giusta occasione che mi si è presentata per celebrare la grande passione di un caro amico scomparso. Il vincitore della manifestazione, si aggiudicherà il prestigioso Trofeo Paul Lips, dedicato a uno dei personaggi più carismatici della Passione Mini a trecentosessanta gradi. Oltre al trofeo, ci saranno

premi sino al quinto classificato, riconoscimenti speciali, targa ricordo della manifestazione per tutti gli equipaggi e molti gadget offerti dai nostri sponsor. Verrà inoltre realizzata una T-shirt intitolata al trofeo, che sarà commercializzata a prezzo “politico”.

Il meeting 2019 è aperto alle Mini, ovviamente in tutte le versioni e con tutti i marchi di cui si è fregiata nella sua lunga carriera. Unica limitazione, considerando le mie esperienze dettate dalla passione, nonche’ “Vox populi”:

Minibiemmew NO Tanks” - dice Poggio.