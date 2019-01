Sanremo. Il 30 dicembre scorso, dopo 30 anni dall’inaugurazione, c’è stata l’ultima serata di George la Nuit, il pub protagonista della vita notturna sanremese. Oggi sulla sua serranda abbassata è comparsa una bara finta, ricordo dell’ultimo Halloween festeggiato da locale. Un umorismo un po’ macabro, che comunque rappresenta a pieno il mesto stato d’animo del gestore.

Nel giugno del 2013 il locale aveva perso il suo “padre” fondatore: Giorgio Bovetti, stroncato a 72 da un male incurabile.

Il pub era passato allora in mano a Ivar, che già lavorava lì da tempo come dipendente. “Senza George la vita notturna a Sanremo non sarà più la stessa”, dice (ed è difficile dargli torto) Triviño