Sanremo, prende il via al Casinò la stagione invernale dei “Martedì letterari”

Sanremo. Da gennaio a marzo tredici appuntamenti culturali portano al Teatro dell’Opera del Casinò una rosa di personaggi prestigiosi, vere eccellenze nei rispettivi ambiti di responsabilità e di espressione culturale, per la stagione invernale dei Martedì Letterari.

Apre la stagione l’8 gennaio alle 16.30 il critico d’arte Philippe Daverio con il suo nuovissimo saggio dedicato alle bellezze più nascoste e preziose d’Italia, seguirà Stefano Zecchi con il suo libro dedicato ad una storia d’amore perduta tra le pagine della Seconda Guerra Mondiale, Fabio Marchese Ragona che affronta nell’ultimo saggio il discusso personaggio di Marcinkus, sondando una parte importante della storia economico-finanziaria dello Stato del Vaticano.

Si potrà seguire Aldo Mola con l’architetto Marco Albera alla scoperta della storia della “Cordes Frates” e Marco Malvaldi che affascinerà i presenti con l’ultimo appassionante libro proiettandoli nella Firenze del 1493 seguendo un taccuino scomparso. Il mondo dei quarantenni ormai rassegnati verrà affrontato dal giornalista Tommaso Labate, mentre il magistrato Francesco Caringella fornirà alcune preziose nozioni per comprendere meglio la Carta costituzionale.

“Trump vita di un presidente contro tutti” è il titolo del volume di Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 ospite dei Martedì Letterari il 19 marzo con Carlo Sburlati. Concluderà il mese di marzo l’autorevole presenza del cardinale Angelo Scola con il volume “Ho scommesso sulla libertà”, l’autobiografia redatta con Luigi Geninazzi. Il 2 aprile Michele Navarra, Premio Casinò di Sanremo-Antonio Semeria per la Narrativa edita presenterà il libro: ”Solo la verità” (Novecento Editore).

Anche per il 2019 vengono riproposti cicli classici della rassegna ”Grandi Autori”, “Gli Omaggi”, “Arte e Letteratura”. Il Festival della legalità e delle idee”, giunto alla quinta edizione che vede la preziosa collaborazione dei magistrati Alberto Lari, procuratore di Imperia, Grazia Pradella e Roberto Cavallone. Nel ciclo “Arte e Letteratura” si inserisce l’esposizione “Per sincerità ricevuta. Undici opere di Renato Guttuso” al Casinò di Sanremo, curata dalla Federica Flore, storica dell’arte, nata dalla collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola, il comune di Albissola e la famiglia Ciaccio. Verrà presentato anche il nuovissimo catalogo-volume che accompagna la mostra, in cui verrà esposto il quadro “Il cane sul prato” di Guttuso proveniente dalla collezione privata del Casinò.

“Ricercatezza nelle tematiche affrontate attraverso la presenza di grandi personaggi, il rapporto tra scrittore e pubblico, la frequenza annuale degli incontri, la partecipazione del mondo della scuola sono gli elementi che contraddistinguono stagione dopo stagione i Martedì Letterari. Realtà culturale che caratterizza da novant’anni il Casinò di Sanremo, per la sua attenzione verso il mondo culturale, letterario ed artistico - sottolinea Casinò Spa – “Ogni incontro è un arricchimento per la componente di esclusività che scaturisce dai nomi prestigiosi, che vi partecipano e dalle tematiche affrontate, scelte per coinvolgere il sempre numeroso e partecipe pubblico. Proprio l’assidua frequenza è di grande sostegno e sprone per offrire sempre nuovi momenti culturali appaganti per lo spirito e motivo di crescita culturale, un modo anche per unire più generazioni.

Agli incontri, infatti partecipano studenti, componenti della società civile ma anche il turista che trascorre un

periodo di vacanza in Riviera. Ringraziamo gli scrittori e i protagonisti di questi appuntamenti per aver accolto il nostro invito, chi ci segue da tempo, i più giovani e i tanti insegnanti che apprezzano le scelte culturali proposte, inseriti nei diversi piani di Formazione dei docenti e dei Giornalisti. I Martedì Letterari come il Teatro dell’opera

appartengono alla città e al territorio, eredità che continua anno dopo anno a proporre quell’Otium di cui si nutre lo spirito, cementando l’immagine culturale della nostra azienda”.

Martedì 8 dicembre nel Teatro dell’Opera alle 16.30 l’inaugurazione della stagione invernale dei Martedì Letterari è affidata a Philippe Daverio con il suo libro “Grand tour d’Italia a piccoli passi“ (Rizzoli). Interviene Matteo Moraglia. Verrà inaugurata la mostra “Per sincerità ricevuta. Undici opere di Renato Guttuso” al Casinò di Sanremo curata da Federica Flore, storica dell’arte, nata dalla collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola, il comune di Albissola e la famiglia Ciaccio.

Queste pagine potrebbero servire agli italiani per godere dell’essere ciò che sono, per amare ciò che hanno ereditato e per preservarlo, e potrebbero servire a chi vien da fuori per scoprire la culla di gran parte di ciò che ha reso il mondo più bello.

“Philippe Daverio ci fa da cicerone attraverso le bellezze del nostro Paese, in una sorta di “visita guidata” di quel museo diffuso che è l’Italia: chiese, monumenti, gallerie e opere d’arte. I luoghi – noti, meno noti o decisamente insoliti – sono scelti e raccontati in maniera non sistematica, in base ai viaggi e agli interessi che l’autore ha coltivato negli anni. Un volume che supera il meccanismo della guida turistica e si propone come un itinerario suggestivo e visionario, un viaggio “lento” alla scoperta di volta in volta di un aspetto storico o artistico che racconta un pezzo della storia culturale del nostro paese”. (Dalla presentazione)

Philippe Daverio è nato nel 1949 a Mulhouse, in Alsazia, e vive a Milano. È stato professore ordinario alla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e autore e conduttore in tv di Passepartout. È direttore della rivista “Art e Dossier” e dal 2014 direttore artistico del Museo del Duomo di Milano. Per Rizzoli ha pubblicato numerosi best seller fra cui la trilogiaIl Museo immaginato (2011), Il secolo lungo della modernità (2012) e Il secolo spezzato delle avanguardie (2014), poi Il gioco della pittura e La buona strada (2015), Ho finalmente capito l’Italia (2017) e Grand Tour d’Italia a piccoli passi (2018).

Programma Martedì Letterari – stagione invernale

Gennaio – marzo 2019- Teatro dell’Opera

8 gennaio 2019 ore 16.30 Teatro dell’Opera

Inaugurazione stagione invernale

Philippe Daverio presenta il Libro: “Grand tour d’Italia a piccoli passi “(Rizzoli)

Interviene Matteo Moraglia.

Apertura della mostra “Per sincerità ricevuta Undici opere di Renato Guttuso”

15 gennaio ore 16.30 – Sala Privata

Stefano Zecchi presenta il libro: “L’amore nel fuoco della guerra”. (Mondadori)

22 gennaio ore 16.30 Sala Privata

Fabio Marchese Ragona presenta il libro Il Caso Marcinkus” (Chiarelettere)

29 gennaio 2019 ore 16.30 Sala Privata

Cordes Frates -Dall’Europa a Sanremo

Storia della Federazione Internazionale degli Studenti nel Novecento

Intervengono lo storico Aldo A. Mola l’architetto Marco Albera

Musica, canti e cimeli

19 febbraio ore 16.30 Teatro dell’Opera

Marco Malvaldi presenta il libro: “La misura dell’uomo” (Giunti)

Festival della legalità e delle Idee- quinta edizione-

organizzato in collaborazione con il Procuratore di Imperia Dott. Alberto Lari e con il Procuratore Aggiunto

Grazia Pradella. Partecipa il dott. Roberto Cavallone.

25-26-27 febbraio 2018

Ore 10.30 scuole ore 15.30 società civile.

5 marzo ore 16.30 Teatro dell’Opera

Tommaso Labate presenta il libro: “I rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni “(Rizzoli)

12 marzo ore 16.30 Teatro dell’Opera

Per il ciclo La cultura della legalità

Francesco Caringella presenta il libro: “10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi” (Mondadori)

19 marzo ore 16.30 Teatro dell’Opera

Gennaro Sangiuliano presenta il libro “Trump. Vita di un Presidente contro tutti” ( Mondadori)

Interviene Carlo Sburlati.

26 marzo ore 16.30 Teatro dell’Opera

Cardinale Angelo Scola presenta il libro Ho scommessa sulla Libertà (Solferino)

2 aprile 2019 ore 16.30

Michele Navarra, Premio “Casinò Sanremo Antonio Semeria”, presenta il libro ”Solo la verità” (Novecento Editore) La rassegna continua con la stagione primaverile –estiva aprile luglio

Mostre

In collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola, il comune di

Albissola e la famiglia Ciaccio “Per sincerità ricevuta. Undici opere di Renato Guttuso” al Casinò di Sanremo. Curata da Federica Flore, da 8 gennaio a 28 febbraio 2019 al Foyer di Porta Teatro.