Sanremo piange l’ex appuntato Vincenzo Grisolia. “Un carabiniere dal grande senso del dovere”

Sanremo. E’ morto nell’ospedale di Sanremo Vincenzo Grisolia, 87 anni, ex appuntato dei carabinieri. Il militare in congedo ha prestato servizio per anni nella caserma di corso Inglesi. Gli amici lo ricordano come un carabiniere dal grande senso del dovere.

Vincenzo lascia la moglie Viola, i figli Angelamaria, Cinzia e Massimiliano, i generi, la nuora, i nipoti Manuela, Devis e Nicola e gli amati nipotini.

I funerali avranno luogo alle 15 di domani, mercoledì 2 gennaio, nella chiesa di San Rocco alla Foce. Dopo la messa, la salma sarà inumata al cimitero di Coldirodi.