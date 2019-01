Sanremo piange il meccanico Aldo Musizzano

Sanremo. Cordoglio, commozione e tristezza nel quartiere della Foce a ponente di Sanremo per la prematura scomparsa di Aldo Musizzano, 66 anni, stroncato da un infarto nel tardo pomeriggio di ieri. Conosciutissimo soprattutto sulla collina del Solaro, Aldo aveva gestito per molti anni un’officina meccanica con il fratello Giovanni in Strada Colla nella zona nota come ‘Salve Regina’.

Gli amici lo avevano soprannominato ‘Beethoven’ e aveva continuato la sua attività anche dopo la cessione dell’officina. Ieri, senza alcun preavviso, si è sentito male e nonostante il pronto intervento dei soccorsi non ha più ripreso conoscenza ed è deceduto nell’ospedale Borea. Il funerale di Aldo Musizzano si svolgerà domani alle 14,30 nella chiesa di San Rocco.