Sanremo, Philippe Daverio apre la stagione invernale dei Martedì Letterari al Casinò

Sanremo. Martedì 8 dicembre in sala Privata alle 16.30 tornano i Martedì Letterari del Casinò, affidati a Marzia Taruffi. L’inaugurazione della stagione invernale è affidata a Philippe Daverio con il suo libro “Grand tour d’Italia a piccoli passi“ (Rizzoli).

Interviene lo storico Matteo Moraglia. Verrà inaugurata la mostra “Per sincerità ricevuta. Undici opere di Renato Guttuso” al Casinò di Sanremo curata da Federica Flore, storica dell’arte. L’esposizione vede la collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, il Circolo degli Artisti di Albissola, il comune di Albissola e la famiglia Ciaccio. Catalogo in mostra.

Queste pagine potrebbero servire agli italiani per godere dell’essere ciò che sono, per amare ciò che hanno ereditato e per preservarlo, e potrebbero servire a chi vien da fuori per scoprire la culla di gran parte di ciò che ha reso il mondo più bello.

“Philippe Daverio ci fa da cicerone attraverso le bellezze del nostro Paese, in una sorta di “visita guidata” di quel museo diffuso che è l’Italia: chiese, monumenti, gallerie e opere d’arte. I luoghi – noti, meno noti o decisamente insoliti – sono scelti e raccontati in maniera non sistematica, in base ai viaggi e agli interessi che l’autore ha coltivato negli anni. Un volume che supera il meccanismo della guida turistica e si propone come un itinerario suggestivo e visionario, un viaggio “lento” alla scoperta di volta in volta di un aspetto storico o artistico che racconta un pezzo della storia culturale del nostro paese”. (Dalla presentazione)

Philippe Daverio è nato nel 1949 a Mulhouse, in Alsazia, e vive a Milano. È stato professore ordinario alla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e autore e conduttore in tv di Passepartout. È direttore della rivista “Art e Dossier” e dal 2014 direttore artistico del Museo del Duomo di Milano. Per Rizzoli ha pubblicato numerosi best seller fra cui la trilogiaIl Museo immaginato (2011), Il secolo lungo della modernità (2012) e Il secolo spezzato delle avanguardie (2014), poi Il gioco della pittura e La buona strada (2015), Ho finalmente capito l’Italia (2017) e Grand Tour d’Italia a piccoli passi (2018).

Il 15 gennaio alle 16.30 in sala Privata Stefano Zecchi presenta il libro: ”L’amore nel fuoco della guerra ( Mondadori).